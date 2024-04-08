«Рынок азербайджанский, дороги армянские, кафешки таджикские...»;

Игорь Никифоров, специально для haqqin.az, Москва 19:48

Горы мусора, тихие заводи нечистот, долины заброшенных строек... Такой вид может обрести российский городской пейзаж в ближайшем или, скорее, чуть более отдаленном будущем. Теракт в «Крокус Сити» взорвал, разнес в клочья и без того сверхчувствительную тему многомиллионной категории трудовых мигрантов, за счет которых в стране существуют целые сектора экономики – ЖКХ, строительство, сетевая и рыночная торговля, грузовые и автобусные перевозки, такси. Часть этих людей в панике подалась на родину, другая же затаилась, прекратив выполнять свои прямые рабочие обязанности. Нет, массового исхода пока нет, хотя замминистра труда Таджикистана Шахноза Нодири расценила происходящее как «начавшийся отток» мигрантов из РФ. От которых, по ее словам, поступают звонки с жалобами на угрозы со стороны россиян. То есть, переселенцы из республик Центральной Азии (не только таджики) подвергаются притеснениям на бытовом уровне.

Одновременно проходят рейды силовиков по выявлению фиктивных регистраций мигрантов: многих удерживают в отделениях полиции по нескольку дней. Под проверку попали и сертификаты о знании русского языка, необходимых для оформления трудового патента. В Саратовской области более полусотни иностранцев привлечены к административной ответственности за нарушения правил въезда и режима пребывания в РФ и более ста – за нарушения установленного порядка трудовой деятельности. На юридических лиц наложены административные штрафы в несколько миллионов рублей. Гастарбайтеры оказались под прицелом и Минтруда РФ: ведомство Антона Котякова разработало законопроект, ужесточающий условия их пребывания в России. В частности, срок заключения трудовых договоров с мигрантами власти собираются ограничить двумя годами. Есть также планы создания нового ведомства по межэтнической и миграционной политике. Этот универсальный орган совместит те полномочия, что сейчас есть у Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) и Главного управления по вопросам миграции МВД. Курировать структуру будет непосредственно президент. Похоже, речь идет о попытке не развязать, а разом рассечь «гордиев узел» сложнейших проблем, прибегнув к привычному для чиновников административному, силовому приему. «Лаврентий Павлович за сутки навел бы порядок» Ветер посеян государством, а бурю пожинают люди. Яркой иллюстрацией этого стал коммунальный коллапс в ряде городов. В столице Дагестана Махачкале с населением в 662 тысячи человек полиция задержала «до выяснения личности» таджиков, работающих водителями мусоровозов в муниципальном бюджетном учреждении (МБУ) «Махачкала»-1. В итоге предприятие перестало вывозить твердые бытовые отходы и убирать площадки с контейнерами для мусора. Разумеется, санитарное состояние города ухудшилось. Нечто подобное произошло также в Буйнакске и Дагестанских Огнях.

В Энгельсе (Саратовская область, население – 225,5 тысяч) прорвало канализационную трубу, что превратило одну из улиц в непреодолимую для жителей «реку смерти». Поток нечистот пробился даже в подъезды: пока обитатели нижних этажей терпели густое амбре, верхние остались без воды из-за отключения насосов. Устранять последствия катастрофы оказалось некому. В Красноярске (население - 1 млн 197 тысяч) забился мусоропровод в одном из общежитий. Не мудрствуя лукаво, жильцы принялись выбрасывать пакеты с отходами на улицу прямо из окон или складывать их в подъезде, создав две стихийных свалки. Приехавшие коммунальщики забрали мусор с первого этажа, а мусоропровод никто так и не почистил. Примеров аналогичных эксцессов набирается по стране великое множество, и все они свидетельствуют о системном неблагополучии в сфере не столько ЖКХ (где инфраструктура изношена минимум на 70%, а четверть всех домохозяйств не имеет центральной канализации), сколько в миграционной. Экономике остро не хватает рабочих рук, взять их негде, кроме как на пространстве Центральной Азии, при этом отношение к гастарбайтерам – со стороны как властей, так и основной массы российского социума – остается в целом чудовищно ксенофобским. Усилению тотальной мигрантофобии способствуют заявления официальных лиц. Так, еще в мае 2023-го председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, сообщил о росте на 18% за год числа убийств, совершенных переселенцами. Чиновник привел статистику, согласно которой в 2021 году в России находилось 12 млн приезжих, а в 2022-м – 14,5 млн. Он также упомянул идею, вычитанную в соцсетях СКР: отправлять мигрантов в зону «спецоперации», а в случае их отказа – высылать на родину. «Вот такая идея высказывается людьми: пока русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы. Люди предлагают, если они граждане России, получили гражданство, пожалуйста, на передовую. Не пошел на передовую, не выполняешь свой гражданский долг, пожалуйста, к себе на родину», - заметил Бастрыкин.

Комментарии от широкой публики к его словам на видеохостинге YouTube говорят сами за себя: «Пусть сидят в своих кишлаках и наводят там порядок. За них в ответе президент их страны. Россия не обязана принимать роды их многочисленных женщин, платить маткапитал и пособие на детей»; «Многие приезжают не работать, а «делать деньги», воровать, грабить, наркотиками торговать»; «Санкт-Петербург превратился в город диаспор. Идешь по улице, смотришь на лица и не понимаешь, то ли ты в Баку, то ли в Душанбе. Культурная столица России превратилась в кишлак! Когда закончится это безобразие? Где жить русским, если нас вытесняют из наших же городов? Когда мусульманские праздники, территория вокруг Мечети становится непроходимой, закрывается станция метро Горьковская, парализуется весь транспорт, людям не пройти и не проехать»; «Заполонили все наши районы. Куда ни пойдешь, везде одни не русские, целыми семьями. В больнице, в транспорте, в магазине, водители такси, врачи. Хозяева рынков. Живут чуть не в каждом подъезде, не здороваются, только мычат»; «Лаврентий Павлович за сутки навел бы порядок в стране»; «У мигрантов прав больше, чем у русских. Они везде. Устроился один, потом смотришь – все родственники работают»; «Рынок азербайджанский, дороги армянские, кафешки таджикские...»;

«Никакой Следственный комитет не справится с проблемой мигрантов, пока не переловит лоббистов, чиновников, торгующих гражданством, депутатов, жирующих на мигрантском бизнесе, и прочих лиц, организующих это дикое нашествие». И вот тут, в отличие от прочих высказываний, акцент справедливо сделан на ответственности государства. Именно функционеры, в союзе с лоббистами из крупных компаний (в частности, застройщиков), расплодили варварские, коррупционные практики в отношении мигрантов, превратив последних в безотказный источник легкой наживы. «Работники второго сорта» Если мы посмотрим на европейский опыт миграции, то увидим, что к рабочим, которые приезжают из других стран, применяются те же самые нормы, что и к исконным гражданам. На них распространяются ровно те же нормы минимальной заработной платы, они платят те же налоги. В России всё наоборот: здесь мигранты – работники второго сорта, которые фактически находятся вне правового поля, не платят налоги, подвергаются дискриминации, постоянно терроризируются правоохранительными органами, говорит директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев. На его взгляд, в каком-то смысле государство своими действиями превращает миграционный вопрос в национальный.

Напоминая, что в Европе переселенцев бесплатно обучают языку, аналитик ставит вопрос: «Почему приезжие киргизы, таджики и армяне так плохо говорят по-русски? Это нужно исправлять, государство должно выделять на это деньги, создавать отдельные школы и классы, где преподавание ведется на национальных языках». Что касается нынешней ситуации, сложившейся после теракта в «Крокус-Сити», Иноземцев не видит пока никакого массового исхода мигрантов из РФ: «Те из них, кто занят на самых низкооплачиваемых работах, в значительной степени нелегальных (в том числе в сфере ЖКХ), просто затаились. Поскольку идут рейды МВД, лучше особо не высовываться. Ну не могли миллионы людей выехать из страны за неделю». Рассуждая о роли мигрантов в российской экономике, Иноземцев указывает на ее деструктивность в долгосрочном плане: «Если вы можете получать рабочую силу практически бесплатно, то вы не заинтересованы ни в технологических инновациях, ни в автоматизации производственных процессов. Соответственно, о модернизации можно забыть. Например, Япония, будучи трудодефицитным регионом, в 1950-е – 1960-е годы очень быстро модернизировалась. То же самое было и в Южной Корее, и в Западной Европе, которая еще в 1960-е – 1970-е годы, до начала массовой волны иммиграции, сократила разрыв в производительности труда с Соединенными Штатами с трех раз до 15-20%». Опять парадокс: государство выталкивает за дверь мигрантов У России нет выхода: страна вымирает, и даже если удастся уговорить ее женщин рожать по три-четыре ребенка, это обеспечит прирост рабочей силы лишь лет через 20. Единственную возможность закрыть образующиеся на рынке труда пустоты дают мигранты, откровенно не любимые россиянами, отмечает доктор экономических наук Игорь Липсиц. Не станет их, застопорится розничная торговля (некому будет продавать товары повседневного спроса, исчезнут кассиры), а новое жилье подорожает настолько, что его перестанут покупать. Начнется сжатие строительного бизнеса, который в России функционирует по принципу велосипеда: пока педали крутятся, квартиры продаются, новые стройки закладываются, можно расплачиваться по кредитам с банками и даже получать прибыль. А торможение означает неминуемое падение. «Бьют тревогу и демографы: по их словам, необходимо ежегодно завозить в Россию около 400 тысяч мигрантов, чтобы эти люди не просто устраивались на временную работу, но и оставались жить в стране как ее граждане, - рассказывает Липсиц.