Россия может ввести санкции против Армении и стран Центральной Азии, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, Россия может пойти на «крайние меры» и ввести санкции против стран, прекративших обслуживание карт «Мир».

Набиуллина добавила, что отказ некоторых стран от обслуживания российских банковских карт «Мир» не «отвечает общим интересам». По ее словам, Россия продолжает разъяснять партнерам, что «в создании работающих систем платежей заинтересованы все».

Ранее банки Казахстана, Армении, Узбекистана и Кыргызстана сообщили о прекращении обслуживания российских карт из-за санкций США.