Иран о встрече Армения-ЕС-США
Иран против превращения Южного Кавказа в арену геополитического соперничества, заявил представитель МИД страны Насер Канаани, комментируя трехстороннюю встречу Армения-ЕС-США.
Как сообщило агентство IRNA, Канаани подчеркнул важность регионального сотрудничества для установления мира и стабильности на Кавказе, а также необходимость использования регионального потенциала, включая консультативный механизм «3+3», для урегулирования нерешенных споров.
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