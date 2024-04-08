Германия призвала Украину воевать
Сейчас нет дипломатических средств заставить российского президента Владимира Путина прекратить войну, поэтому Украина должна продолжать бороться, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.
"Было бы хорошо, если бы война каким-то образом закончилась, но если Украина прекратит защищаться сейчас, это будет означать конец Украины, а не войны, война будет продолжена через атаки на другие страны", - заявила Бербок.
Министр добавила, что сейчас, в отличие от времен "холодной" войны, не работает "горячая линия" между США, НАТО и Кремлем, ведь Путин объявил Альянс своим главным врагом.
Бербок отметила, что хотела бы иметь дипломатические инструменты, с помощью которых можно было бы убедить Путина прекратить воевать. Но пока все видят только то, что происходит ежедневно, когда Россия неустанно бомбит украинские города.
Глава МИД также повторила тезис о необходимости как можно быстрее найти средства ПВО для Украины, которые надо искать по всему миру.