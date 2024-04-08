Зеленский впервые допустил участие России в обсуждении мирного плана

Зеленский впервые заговорил об участии России в обсуждении «мирного плана» по Украине, но только после его утверждения на конференции в Швейцарии, пишет издание Bild.

Посольство РФ в Швейцарии ранее заявило, что «в случае получения приглашения на конференцию по Украине в Бюргенштоке Россия его не примет».

Зеленский также предупредил Запад о недопустимости недооценки России: по его мнению, Москва до сих пор обладает сильным влиянием на мир.

«У России большое влияние. И оно заключается не только в том, что у нее есть договоренности с частью Конгресса. У них везде свое лобби - в США, в ЕС, в Великобритании, в Латинской Америке, в Африке», - сказал Зеленский.

Украинский лидер также считает, что Россия обладает обширным влиянием на мировое информационное пространство:

«Мы должны обратить внимание на то, как они сотрудничают с американским обществом. Они продвигают свой нарратив посредством медиа. Это не российские граждане или люди из России, нет, это - представители определенных медиагрупп, граждане США. Именно они... иногда представляют пророссийские посылы».