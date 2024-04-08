Американцы дали Ирану зелёный свет на торговлю нефтью и размораживают средства

Американские сенаторы обрушились с резкой критикой на президента Джо Байдена на слушаниях во вторник, обвинив администрацию в том, что она подвергает американцев «опасности», выделяя санкционные средства Ирану.

«Каждый доллар, который администрация выделяет Ирану, - это еще один доллар, который будет использован против наших сыновей и дочерей», - заявил сенатор-республиканец Тим Скотт.

На слушаниях в Сенате во вторник под названием «Борьба с незаконным финансированием, терроризмом и уклонением от санкций» обсуждалось, как сделать так, чтобы средства достались простым иранцам и не пошли на обогащение правящего режима.

Давая показания на слушаниях, заместитель министра финансов США Адевале О. Адейемо признал, что «любой доллар», предоставленный Ирану, в первую очередь будет направлен на поддержку «насильственной деятельности» Тегерана, а иранским гражданам достанутся лишь объедки со стола.

«Иранский режим вновь и вновь показывает, что для него на первом месте стоит КСИР. Деньги на гуманитарную помощь почти не направляются на решение гуманитарных проблем (иранского народа), их (иранские власти) не волнует нехватка продовольствия и лекарств у людей».

Администрация Байдена всегда утверждала, что средства, предоставленные Ирану через «третьи» банки (например, в Катаре), могут использоваться только в гуманитарных целях. Но критики Байдена говорят, что даже если деньги используются лишь для закупки гуманитарных товаров, у Тегерана появятся лишние средства, которые, скорее всего, будут направлены на различные деструктивные действия.

«Администрация Байдена выступает в роли лучшего друга Ирана", - сказал сенатор-республиканец Джон Кеннеди из Луизианы на слушаниях. «Иран не наш друг. Байден продолжает давать Ирану деньги для покупки оружия и попыток убить нас... Каждый доллар, предоставляемый президентом США иранцам, будет поддерживать терроризм, направленный против американцев и наших союзников».

Другими ключевыми темами на слушаниях были смягчение санкций и доходы Ирана от нефти, которые резко выросли с момента вступления Байдена в должность, в то время как его предшественник Дональд Трамп вел себя с Тегераном максимально жестко.

«Несмотря на санкции США, экспорт сырой нефти Ирана вырос примерно на 50% в 2023 году до пятилетнего максимума в 1,3 миллиона баррелей в день, подавляющее большинство из которых идет в Китай», - сообщил на слушаниях демократический сенатор Боб Менендес.

Администрация Байдена закрыла глаза на экспорт нефти Ирана, частично потому, что не желает вводить серьезные санкции против Китая, а также затем, чтобы не слишком сильно злить иранское правительство, дабы Тегеран не становился агрессивнее в вопросе ядерной программы.

Более того, Байдена может беспокоить нехватка поставок и внезапное повышение цен на нефть в год выборов. Иран многократно предупреждал, что закроет Ормузский пролив, узкий, но критически важный морской путь, по которому проходит около 20 процентов всех мировых перевозок нефти и нефтепродуктов.

«Иран может гарантировать поражение на выборах для президента Байдена», - сказал эксперт в области энергетики и бывший спецпомощник Белого дома в интервью телеканалу CNBC во вторник. «Иран может поднять цены на бензин до 6 долларов или выше. Они могут сделать это. И Байден знает, что они могут сделать это».