Байден пообещал защитить Израиль от Ирана

США будут делать все, чтобы защитить Израиль в свете нынешних предупреждений Ирана после удара по его консульству в Дамаске. Об этом президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

«Мы также обсудили события на Ближнем Востоке, в том числе нашу общую поддержку прекращения огня и сделки по заложникам, а также неотложные усилия по преодолению гуманитарного кризиса, который существует в Газе.

Мы также хотим обсудить угрозу Ирана нанести значительный удар по Израилю. Как я уже сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, наша приверженность безопасности Израиля против этих угроз со стороны Ирана и его сторонников нерушима. Мы снова сказали, что сделаем все возможное для защиты безопасности Израиля», - подчеркнул он.