Пентагон о Путине

Российскому президенту Владимиру Путину не нужны территории, он не остановится в Украине и будет угрожать безопасности Европы и США в течение многих лет. Об этом заявила помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер.

Она уточнила, что существует ошибочное мнение, что Путину нужна территория.

"Ему не нужна территория. Ему нужна Украина. Мы не должны быть обмануты", - сказала помощник министра обороны США.

Валландер добавила, что переговоры с Путиным не станут концом агрессии России. Она уверена, что Путин не собирается останавливаться в Украине, поскольку Украина, по ее мнению, является шагом к подрыву европейской безопасности, трансатлантического альянса, а затем и американской безопасности.

Представительница Пентагона сказала, что руководство США гарантирует, что Россия понесет огромные расходы в результате войны против Украины.

"Россия потратила 211 миллиардов долларов на оснащение, развертывание, обслуживание и поддержку операций в Украине. Вооруженные силы России понесли по меньшей мере 315 000 потерь во время боевых действий", - добавила она.

При этом представительница Пентагона уверена, что из-за одержимости Путина Россия будет угрожать безопасности Европы и США в течение многих лет.