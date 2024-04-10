Израиль бьет по Ливану
Истребители ВВС Израиля нанесли новый авиаудар по югу Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
По ее информации, целями стали военный объект в районе населенного пункта Аит-эш-Шааб и объекты инфраструктуры в окрестностях города Эль-Хиям.
Ранее днем израильские военные открыли огонь в направлении ливанской территории "с целью устранения угрозы", говорится в сообщении. Это произошло в районе населенного пункта Эн-Накура близ ливано-израильской границы.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!