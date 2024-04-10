Зеленский: Легко сказать «отдайте территории»
Собственными силами защищать Украину очень трудно. Стране нужна помощь союзников. Об этом во время выступления на Дельфийском экономическом форуме заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Это очень сложно – стоять и держать врага. И еще сложнее отвоевывать уже оккупированные территории. Для этого нужно единство, нужно соответствующее оружие», - сказал он.
Президент Украины отметил, что без фундаментальной военной помощи Украина может двигаться назад.
«И что такое проиграть войну? Это территория и люди. Люди – прежде всего. Когда кто-то говорит, территории не главное, главное люди, – а кто живет на этих территориях? Живые люди, их дома, семьи и тому подобное. Теряя территории, вы тратите прежде всего людей. Их обычную жизнь. А это означает, что шаг за шагом, не дай Бог, двигаться назад, шаг за шагом, вы потеряете все государство», – подчеркнул украинский лидер.
Он также подчеркнул, что абсолютно все оружие, которое Вооруженные силы страны используют для ударов по военным и энергетическим объектам на территории РФ, произведено в Украине.
Говоря об «идее Трампа» как закончить войну, украинский лидер отметил, что «слышал об этом только от определенных медиа».
«Прямо от него я ничего такого не слышал. Если будет возможность напрямую ее услышать — то поговорим с ним на эту тему», - заключил Зеленский.