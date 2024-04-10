Вернувшуюся из России главу Гагаузской автономии Молдовы Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева. Гуцул не выпускают из зоны проверки документов в аэропорту Кишинева.

Гуцул 2 апреля было предъявлено обвинение по делу о нарушениях при финансировании запрещенной партии "Шор", которое открыто два года назад. Как сообщает информационный портал Noi со ссылкой на Антикоррупционную прокуратуру, ее обвиняют в соучастии.

Ранее Гуцул находилась с визитом в России, где сделала несколько жестких заявлений в адрес действующего правительства в Кишиневе.