Эрдоган соболезнует главе ХАМАС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования главе политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилу Хании в связи с гибелью его родных в секторе Газа и заявил, что Израиль ответит за совершенные преступления. Об этом сообщила администрация турецкого лидера.

"Президент Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией. Он выразил Хании соболезнования в связи с гибелью его троих детей и троих внуков в результате израильского нападения. Президент Эрдоган заявил, что Израиль обязательно будет привлечен к ответственности перед законом за свои преступления против человечества", - говорится в сообщении администрации.

Как ранее сообщил телеканал Al Jazeera, Хания подтвердил, что трое его сыновей и несколько внуков погибли в секторе Газа. По информации телеканала Al Mayadeen, все они стали жертвами удара Израиля по лагерю для беженцев на севере анклава.