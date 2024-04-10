США вооружают Грецию

США приняли решение одобрить поставку истребителей пятого поколения F-35 в Грецию. Об этом сообщило Министерство национальной обороны республики.

"Компетентные органы США прислали сегодня, 10 апреля 2024 года, в главное управление оборонных вооружений и инвестиций Министерства национальной обороны официальное письмо с предложением и согласии на поставки истребителей F-35 Греции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение 60 дней пройдут переговоры о достижении соглашения по 20 истребителям F-35, которые купит Греция. В целом Министерство национальной обороны республики рассчитывает приобрести 40 таких самолетов, поставки которых, как ожидается, начнутся с 2028 года.