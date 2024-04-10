Столтенберг: Украина не может ждать

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз призвал союзников Украины ускорить поставки военной помощи, в частности противовоздушной обороны и боеприпасов, в которых она нуждается немедленно. Об этом он сказал во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.

Столтенберг отметил, что ситуация на поле боя в Украине является сложной, и задержки в военной помощи – прежде всего поставке ПВО и боеприпасов – позволят российским ракетам поражать больше целей и "давить вдоль линии фронта".

"Украина просто не может ждать. Ей нужна противовоздушная оборона, боеприпасы и помощь. Немедленно", – подчеркнул он.

Генсек напомнил, что Альянс работает над обеспечением надежной и предсказуемой помощи Киеву сейчас и в долгосрочной перспективе, "чтобы Украина меньше полагалась на добровольные взносы и больше на обязательства НАТО".