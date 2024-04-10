Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 00:08

Во вторник в Финиксе, столице штата Аризона, произошло событие, которое, весьма возможно, определит исход президентской гонки. Верховный суд Аризоны принял решение вернуть в действие закон о запрете абортов, принятый 160 лет назад, в 1864 году. Согласно этому закону, аборты запрещаются с момента зачатия, даже в случае изнасилования или инцеста. Единственное исключение – медицинские показания, когда жизни женщины угрожает опасность. За нарушение закона грозит тюремный срок от двух до пяти лет всем, кто примет участие в процедуре.

Аризона в шоке, Соединенные Штаты в шоке. Это произошло буквально на следующий день после того, как Дональд Трамп похвалил себя за то, что именно его усилиями решение о праве на аборт было передано с федерального уровня, где оно действовало с 1973 года, на уровень штатов. Так в 2022 году постановил Верховный суд США, в котором преобладают судьи-консерваторы благодаря трем назначениям в пору президентства Трампа. Тогда Аризона приняла закон, допускающий аборты до 15-й недели беременности, но местных судей, кстати также республиканских назначенцев, смутило одновременное существование и «дремлющих» мер 1864 года, и они не нашли лучшего выхода, чем вернуть его в действие. У судов нижнего уровня есть еще 14 дней на апелляцию, но сама история подняла всех на уши, в первую очередь демократов, перед которыми стоит непростая задача - обеспечить победу своего кандидата на президентских выборах. Дело в том, что тема абортов эмоционально сильно задевает избирателей, причем как сторонников, так и противников. Проведенный в марте опрос Fox News показал, что для 39% избирателей Аризоны позиция кандидата по абортам будет чрезвычайно важной, для еще 32% - очень важной. Среди сторонников Байдена так считают вдвое больше избирателей, чем среди сторонников Трампа. Другой опрос, проведенный в октябре New York Times - Siena College, выявил, что 59% зарегистрированных избирателей Аризоны считают, что аборты должны быть легализованы, 34% придерживаются противоположного мнения. Для штата, где в 2020 году Байден победил с перевесом меньше 11 тысяч голосов, это очень серьезные показатели, и тут есть за что побороться.

Дональд Трамп действительно считал большой удачей, что ему удалось убрать вопрос абортов из федеральной повестки и спустить его на уровень штатов. Тем самым он как бы избавлялся от необходимости возвращаться к нему во время предвыборной борьбы за Белый дом. Сам-то он в разные периоды жизни высказывался об абортах прямо противоположным образом, а публично поддерживать их запрет стал тогда, когда оказалось, что это важно, чтобы заручиться поддержкой христиан-евангелистов - одной из базовых электоральных групп. В то же время демократы реагируют на эту тему, как бык на красную тряпку, и отличным образом мобилизуются. Что сейчас и происходит. Джо Байден тут же выступил с заявлением, что возврат к аризонскому закону от 1864 года является результатом «экстремальной повестки дня, которой следуют республиканские политики, стремящиеся лишить женщин свободы», и призвал бороться за защиту своих репродуктивных прав.