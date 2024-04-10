В Чечне не прозвучит лезгинка… и даже азербайджанские мелодии наш обзор
Министерство культуры Чечни ввело запрет на исполнение в республике «слишком быстрой и слишком медленной музыки».
Как сообщает издание «Грозный-информ», в ходе расширенного совещания с руководителями творческих коллективов министр культуры Чечни Муса Дадаев озвучил окончательное решение, согласованное с главой республики Рамзаном Кадыровым, о полном запрете слишком быстрой и слишком медленной музыки.
Согласно этому решению, «впредь все музыкальные, вокальные и хореографические произведения должны соответствовать темпу от 80 до 116 ударов в минуту».
Помимо этого, в Министерстве культуры ведется работа по вопросу «соответствия чеченских музыкальных, вокальных и хореографических произведений чеченскому менталитету и музыкальному ритму исполняемых произведений».
По данным из независимых источников, это решение исходит из желания властей Чечни искоренить любые намеки на так называемую «вестернизацию» свей музыкальной культуры. Отсюда и запрет на прослушивание и исполнение в Чечне всех произведений вне этого диапазона.
«Заимствование музыкальной культуры у других народов недопустимо», - заявил Муса Дадаев, добавив, что у местных исполнителей есть время до 1 июня, чтобы «переписать» свои песни и привести их в соответствие с новыми правилами.
Из чего можно сделать однозначный вывод, что большинство произведений наиболее популярных и востребованных в мире исполнителей в Чечне уже не прозвучат.
Азербайджанские композиторы, с которыми побеседовал корреспондент haqqin.az, отреагировали на решение чеченских властей с нескрываемым недоумением.
«Огромное число азербайджанских произведений останутся вне чеченских параметров, - сказал композитор Исмаил Асадов. - К примеру, наша народная музыка в ритме 6/8 – это 70 ударов в минуту. А что, лезгинку, имеющую темп 120 ударов, тоже запретят? Поп-музыка – это 110-140 ударов в минуту, хип-хоп - 80-130, техно - 140-160, рок - 65-95, драм-н-бейс - 140-200 ударов. И всему этому Чечня закроет свой эфир и концертные залы?»
Композитор Фаик Суджаддинов отметил, что азербайджанская музыка любима и востребована на всем пространстве бывшего Советского Союза.
«Нашей музыкой восторгаются и исполняют в Центральной Азии, в Израиле, на Северном и Южном Кавказе… Но теперь, полагаю, ее, наряду с практически всей мировой популярной музыкой, в Чечне больше не будет», - развел руками композитор.
Отметим, что темп любой музыкальной композиции определяется ударами в минуту и обозначается термином BPM (от английского beats per minute). То есть количеством четвертных нот в минуту. Например, 120 BPM означает, что в минуту играется 120 четвертых нот (то есть две четверти в секунду, тогда как целая нота звучит две секунды). Таким образом, BPM задает длительность звучания целой ноты.
Получив профессиональные объяснения, редакция haqqin.az проверила BPM различных азербайджанских музыкальных произведений и с изумлением выяснила, что в разряд запрещенных в Чечне попадает легендарная детская песня Cip-cip cücelerim, написанная Гамбаром Гусейнли – в ней 126 BPM.
Далее под чеченский запрет попадают мугамный лад Sarı gəlin в исполнении Сафуры Ализаде (56 bpm), Bu qala daşlı qala Бриллиант Дадашевой (126 bpm), Dünya sənindir gözəl Адалята Шукюрова (165 bpm).
В «запрещенке» также Gəl ey səhər (125) и Toydan Sonra Düzələr (129) Полада Бюльбюльоглы, слишком медленная лирическая песня Mənə dəniz verin Эюба Ягубова - 74, песня «Город мой Баку» Муслима Магомаева (130), увертюра из оперы Koroğlu Узеира Гаджибеков (152 bpm).
Также не повезло песне квартета «Гая» Ey həyat sən nə gəribəsən (123), Рое Айхан c Yaz ayları (140) и просто «тлетворными» оказались песни Рашида Бейбутова Alagöz (137), Evləri var xana xana (171), Yar bizə gələndə (176), Bakı gızları Айгюн Кязымовой (163), Sənə qurban Зейнаб Ханларовой (125), Dəşti təsnifi Сары Гадимовой (174), Qaytar eşgimi Октая Агаева (142), Sən Güləndə Фаика Агаева (140 bpm) и многие другие.
Ну и вообще не вписались в менталитет чеченцев вальс из балета Yeddi gözəl Кара Караева (195) и песня Bilməzdim Флоры Керимовой (174).
Впрочем, есть и хорошие новости. Как выяснилось, весьма гармонично вписались в диапазон, разрешенный Министерством культуры Чечни, Узеир Мехтизаде с песней Aciq saciq yubkasi dar (112 bpm), Bivəfa Раксаны (88 bpm) и Maral maral Надира Гафарзаде (112 bpm).