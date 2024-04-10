Джейхун Наджафов, собкор 00:23

Министерство культуры Чечни ввело запрет на исполнение в республике «слишком быстрой и слишком медленной музыки». Как сообщает издание «Грозный-информ», в ходе расширенного совещания с руководителями творческих коллективов министр культуры Чечни Муса Дадаев озвучил окончательное решение, согласованное с главой республики Рамзаном Кадыровым, о полном запрете слишком быстрой и слишком медленной музыки. Согласно этому решению, «впредь все музыкальные, вокальные и хореографические произведения должны соответствовать темпу от 80 до 116 ударов в минуту».

Помимо этого, в Министерстве культуры ведется работа по вопросу «соответствия чеченских музыкальных, вокальных и хореографических произведений чеченскому менталитету и музыкальному ритму исполняемых произведений». По данным из независимых источников, это решение исходит из желания властей Чечни искоренить любые намеки на так называемую «вестернизацию» свей музыкальной культуры. Отсюда и запрет на прослушивание и исполнение в Чечне всех произведений вне этого диапазона. «Заимствование музыкальной культуры у других народов недопустимо», - заявил Муса Дадаев, добавив, что у местных исполнителей есть время до 1 июня, чтобы «переписать» свои песни и привести их в соответствие с новыми правилами. Из чего можно сделать однозначный вывод, что большинство произведений наиболее популярных и востребованных в мире исполнителей в Чечне уже не прозвучат. Азербайджанские композиторы, с которыми побеседовал корреспондент haqqin.az, отреагировали на решение чеченских властей с нескрываемым недоумением. «Огромное число азербайджанских произведений останутся вне чеченских параметров, - сказал композитор Исмаил Асадов. - К примеру, наша народная музыка в ритме 6/8 – это 70 ударов в минуту. А что, лезгинку, имеющую темп 120 ударов, тоже запретят? Поп-музыка – это 110-140 ударов в минуту, хип-хоп - 80-130, техно - 140-160, рок - 65-95, драм-н-бейс - 140-200 ударов. И всему этому Чечня закроет свой эфир и концертные залы?»

Композитор Фаик Суджаддинов отметил, что азербайджанская музыка любима и востребована на всем пространстве бывшего Советского Союза. «Нашей музыкой восторгаются и исполняют в Центральной Азии, в Израиле, на Северном и Южном Кавказе… Но теперь, полагаю, ее, наряду с практически всей мировой популярной музыкой, в Чечне больше не будет», - развел руками композитор. Отметим, что темп любой музыкальной композиции определяется ударами в минуту и обозначается термином BPM (от английского beats per minute). То есть количеством четвертных нот в минуту. Например, 120 BPM означает, что в минуту играется 120 четвертых нот (то есть две четверти в секунду, тогда как целая нота звучит две секунды). Таким образом, BPM задает длительность звучания целой ноты. Получив профессиональные объяснения, редакция haqqin.az проверила BPM различных азербайджанских музыкальных произведений и с изумлением выяснила, что в разряд запрещенных в Чечне попадает легендарная детская песня Cip-cip cücelerim, написанная Гамбаром Гусейнли – в ней 126 BPM. Далее под чеченский запрет попадают мугамный лад Sarı gəlin в исполнении Сафуры Ализаде (56 bpm), Bu qala daşlı qala Бриллиант Дадашевой (126 bpm), Dünya sənindir gözəl Адалята Шукюрова (165 bpm).