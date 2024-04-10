В Нигерии филиал местной ИГИЛ, действующий под названием «Боко харам», сжигает христианские деревни. За последние дни террористы «Боко харам» казнили свыше 20 человек, многих обезглавили. Мировая пресса странным образом обходит вниманием активизацию «Боко харам». В западной печати можно встретить лишь скрупулезные сообщения о новом витке насилия.

Напомним, что на территории Нигерии действуют несколько террористических группировок, среди которых наиболее крупной является «Боко харам». В минувшем году Нигерия заняла восьмую позицию в мире и четвертую в Африке по числу жертв нападений террористов. В 2020 году в стране террористы убили 1,5 тыс. человек, еще 1,5 тыс. были убиты бандитами из многочисленных преступных группировок.