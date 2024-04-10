Арабский строительный магнат срочно свернул свой бизнес в Минске
Известный строительный магнат из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад Аль-Аббар решил свернуть свой строительный бизнес в Минске.
Мухаммад Аль-Аббар
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на The Arabic Weekly, Аль-Аббар принял решение вывести свой бизнес из Беларуси под угрозой американских санкций.
Как сообщает издание, магнат вместе с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером продолжит свой строительный бизнес в Сербии.
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