США и Япония помогут Украине победить

Соединенные Штаты и Япония намерены и далее использовать механизм односторонних санкций в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды, которое было принято по итогам их переговоров в Вашингтоне.

"Мы привержены продолжению введения жестких санкций в отношении России и оказания непоколебимой поддержки Украине", - отмечается в документе, текст которого был распространен пресс-службой Белого дома.