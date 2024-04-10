Экс-канцлер Германии проиграл суд из-за Навального

Политик обратился в суд после того, как в октябре 2020 года газета опубликовала интервью лидера российской оппозиции Алексея Навального. В нем он называл Шредера «мальчиком на побегушках у Путина, который защищает убийц».

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер проиграл иск газете Bild из-за интервью Навального, назвавшего его «мальчиком на побегушках у Путина» .

Также Навальный допустил, что бывший канцлер получает «тайные платежи» от российских властей, подчеркнув, что это его личное мнение.

Шредер не стал судиться с самим Навальным, но потребовал от Bild не распространять «необоснованные утверждения». Он также грозил исками другим изданиям, которые будут перепечатывать фрагменты интервью.

Как отмечает Bild, иск был отклонен 8 марта. Теперь, когда вышел срок подачи апелляции, решение вступило в законную силу, и Шредеру придется нести расходы по многолетнему судебному спору.