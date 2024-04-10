Запад отказался одолжить Украине и батареи ПВО

Усиление украинской ПВО было одной из ключевых тем разговоров с партерами главы МИД Украины Дмитрия Кулебы во время его поездки на поля министерской встречи НАТО в Брюсселе на прошлой неделе.

"Да, меня могут ненавидеть, и я могу испортить отношения. Другая часть меня говорит, что дипломатия – это частные отношения. Но потом я сказал этой части заткнуться, и та часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить. Мы перепробовали все, и, похоже, ничего не сработало", – пояснил министр.

Глава МИД сказал, что его команда обнаружила более 100 "свободных" батарей Patriot, в том числе и в соседних странах. Он сначала сосредоточился на том, чтобы как можно быстрее получить семь батарей.

Также, по словам Кулебы, Киев обнаружил четыре страны в Европе и Азии, которые имеют Patriot и могут быть немедленно переданы Украине. В то же время он продолжает просить и Соединенные Штаты передать свои батареи на фоне блокирования пакета помощи в более 60 миллиардов долларов в Конгрессе.

"Я чувствую, что бьюсь головой о стену, хотя я дипломат, а это означает, что я должен разбирать стену кирпич за кирпичом. Но поскольку такая дипломатия не работает, мне хочется биться о стену. Я просто не понимаю, почему этого не происходит", – обреченно говорит министр.