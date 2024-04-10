США и Армения ведут «очень активные и содержательные обсуждения о безопасности и обороне», заявила посол США в Армении Кристина Квин.

По ее словам, стороны обсуждают потребности Армении в военной сфере и уже договорились по нескольким вопросам.

«Мы уже договорились, что будем продвигаться в этом вопросе, и сейчас работаем над способами его реализации, чтобы мы могли предоставить эту помощь», – заявила Квин.

Посол заявила, что США назначат советника, который будет помогать Минобороны Армении в «развитии возможностей, в особенности по той причине, что Армения заинтересована в расширении своего участия в таких вопросах, как миротворчество и другие мирные инициативы».