США поставят Армении бронированные машины «Скорой помощи»
Армения и США обсуждают поставки армянской стороне бронированных машин «Скорой помощи», заявила посол США в Армении Кристина Квин.
Посол выделила запрос Армении о поставках бронированных машин «Скорой помощи», которые могут использоваться в зонах конфликтов.
Как сообщает haqqin.az, ранее посол США заявила, что стороны обсуждают потребности Армении в военной сфере и уже договорились по нескольким вопросам.
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