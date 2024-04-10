Немецкая Lufthansa приостановила полеты в Тегеран из-за «ситуации на Ближнем Востоке». Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на заявление пресс-секретаря авиакомпании.

Полеты в столицу Ирана будут приостановлены, скорее всего, на 24 часа. Предположительно, решение о приостановке полетов может быть связано с угрозами Ирана нанести ответный удар по Израилю.

Израиль 1 апреля нанес удар по зданию иранского консульства в Дамаске. В результате атаки здание было полностью разрушено, погибли 13 человек. Иранское новостное агентство Iran Press сообщало, что среди погибших – бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди.