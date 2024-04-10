В России планируют создать Министерство патриотизма

В структуре российского правительства может появиться новое министерство по молодежной политике и патриотическому воспитанию, пишут «Ведомости» со ссылкой на несколько источников, близких к администрации президента.

По словам одного из собеседников издания, рассматривается вариант создания нового министерства «на базе Росмолодежи», которой передадут часть функций Минпросвещения по патриотическому воспитанию детей.

Само Минпросвещения, по данным источников «Ведомостей», в этом случае могут объединить с Минобрнауки (они были одним министерством до 2018 года).