Великобритания о вероятности войны в Беларуси
На сайте Министерства иностранных дел Великобритании появилась обновленная информация о Беларуси.
Как сообщает Mirror, эта страна попала в «черный список» с пометкой «слишком опасна для посещения британскими туристами».
В сообщении МИД Великобритании указывается, что «Россия проводит в Беларуси военные операции» и что «существует риск распространения войны в Украине на белорусскую территорию».
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