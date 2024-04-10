* * *

Иран временно закрывает воздушное пространство над Тегераном для «военных учений». Об этом сообщает Reuters. Ранее информацию опубликовало иранское агентство Mehr со ссылкой на министра обороны Ирана. По сообщению издания, воздушное сообщение было приостановлено 10 апреля в 20:30 по иранскому времени. Однако спустя некоторое время агентство удалило сообщение с официального сайта и своего аккаунта в Х.

Аналитики полагают, что данная мера связана с предстоящим ударом Ирана по военным объектам Израиля.

Ранее Bloomberg сообщал, что Израиль в ближайшие дни неизбежно подвергнется крупному удару со стороны Ирана или его союзников.

Кроме этого, глава МИД Ирана Хосейн Абдоллахиян провел срочные телефонные переговоры с коллегами из Ирака, Саудовской Аравии и ОАЭ. Детали переговоров не обсуждаются.



На фоне тревожных сообщений командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири заявил, что Израиль получит «пощёчину в нужный момент».

По сообщениям мировых информационных агентств, США уведомили Египет о возможных иранских ракетных ударах по Израилю.

Как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, немецкая авиакомпания Lufthansa приостановила полеты в Тегеран из-за «ситуации на Ближнем Востоке». Вслед за этим были приостановлены вылеты из Турции в Иран.

