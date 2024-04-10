Генерал Курилла спешит в Израиль… из-за атаки Ирана

Командующий Центральным военным командованием США (CENTCOM) генерал Эрик Курилла сегодня, 11 апреля, в четверг прибудет в Израиль для переговоров с высокопоставленными представителями Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и министром обороны Израиля Йоавом Галантом. Визит Куриллы происходит на фоне сообщений о неизбежном ударе Ирана по Израилю.

Как сообщает Аxios, Курилла летит в Израиль для координаций действий в случае возможной атаки на Израиль со стороны Ирана и его прокси.



Источники портала отмечают, что израильские чиновники "готовятся к возможной беспрецедентной прямой атаке" с территории Ирана с применением "баллистических ракет, беспилотников и крылатых ракет". При таком сценарии еврейское государство "ответит атакой на Иран", отмечают источники Axios. По данным собеседников портала, должностные лица США и Израиля разного уровня поддерживают контакты "для подготовки к иранскому ответу".