Иранские СМИ, в частности агентство Fars, сообщили о телефонных переговорах главы МИД Ирана Хосейна Абдоллахиана с министрами иностранных дел Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Ирака на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке и вокруг Газы. По информации иранских СМИ, инициатором переговоров был Абдоллахиан, поздравивший коллег с праздником Рамазана.

Однако, израильские СМИ, в первую очередь Jerusalem Post, высказывают свою версию событий. По информации израильтян, инициатором переговоров арабских стран с Ираном выступила американская администрация, которая попросила глав МИД вышеуказанных стран передать послание Вашингтона Тегерану с настоятельной рекомендацией избежать эскалации с Израилем.

Вашингтон считает, что новая эскалация усугубит ситуацию не только вокруг Газы, но и в целом во всем Ближнем Востоке.