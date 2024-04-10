Зеленский упрекает США и Германию

Владимир Зеленский раскритиковал США за темпы предоставления вооружений Украине, пишет газета Politico.

Как указывает издание, Зеленский в интервью подверг критике отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца передать ВСУ крылатые ракеты Taurus, а также то, "как быстро США разрешают украинским вооруженным силам использовать истребители F-16 и поставляемые американцами ракеты ATACMS".

"Я всегда руководствуюсь логикой в своих действиях, в своих словах и выводах. И я просто не понимаю логики, стоящей за этим, когда, например, у одного из наших партнеров есть оружие, в котором Украина нуждается сегодня, чтобы выжить. И я не понимаю, почему они не хотят предоставить его нам", — цитирует Politico Зеленского.