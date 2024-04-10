Украина атакует Брянск и Липецк

Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Добровского округа Липецкой области. Как сообщает РИА Новости об этом говорится в заявлении губернатора Игоря Артамонова. Спустя некоторое время украинский беспилотник атаковал село Доброе. По первичной информации, жертв нет.

Ранее российские СМИ сообщили об атаке украинских беспилотников Брянской области. По информации, система российского ПВО сбила БПЛА над Брасовским районом.