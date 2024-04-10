Турнир претендентов: Ниджат Абасов вновь проиграл

Азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов (рейтинг – 2632) играл черными фигурами против индийского шахматиста Рамешбабу Прагнанандхи (2747) и, как и днем ранее, потерпел поражение. Партия завершилась на 45-м ходу.

Напомним, в 1-м туре Абасов сыграл вничью с россиянином Яном Непомнящим, затем уступил американцу Фабиано Каруане, поделил очки с еще одним представителем США Хикару Накамурой и французом Алирезой Фируджей, а в 5-м туре проиграл индийскому гроссмейстеру Гукешу Доммараджу.

Ниджат провел в Торонто три партии черным цветом, и во всех трех проиграл. В его активе 1,5 очка, он по-прежнему делит 7-8-е места с Фируджей. Лидируют Непомнящий и Гукеш, набравшие по 4 очка.

Сегодня индийские приключения азербайджанского шахматиста продолжатся. Он сыграет белыми против Видита Гуджрати, в активе которого 3 очка. Индийский шахматист делит 5-6-е позиции.

Турнир претендентов с участием восьми шахматистов пройдет в два круга. Победитель получит право сыграть с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем.

Ниджат Абасов пробился в турнир претендентов, сенсационно заняв 4-е место на Кубке мира-2023 в Баку. У него самый низкий рейтинг среди всех участников соревнования в Торонто.