Азербайджан выдал Казахстану лидера преступной группировки

Правоохранительные органы Казахстана доставили из Азербайджана подозреваемого в создании и руководстве преступной группировкой, занимавшейся контрабандой. Об этом сообщила пресс-служба казахстанской Генпрокуратуры.

По данным ведомства, в 2016-2018 годах подозреваемый руководил преступной группировкой, которая занималась контрабандным ввозом в Казахстан товаров народного потребления, а также уклонялась от уплаты таможенных платежей и налогов. В результате государству причинен ущерб на сумму свыше 4 млрд тенге ($8,9 млн).

После совершения преступлений мужчина скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. Позже его обнаружили на территории Азербайджана.

Подозреваемый водворен в следственный изолятор города Актау. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.