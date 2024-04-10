Таджиков призвали экономить воду и свет

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал граждан и предприятия из-за неблагоприятной климатической ситуации и засухи экономить воду и электроэнергию, в том числе в летний период. Об этом он заявил, выступая на совещании с руководителями и активистами Согдийской области.

«Такая ситуация заставляет нас на всех уровнях, начиная с каждой семьи, заканчивая социальными учреждениями, хозяйствами, производственно-обслуживающими предприятиями, строго обеспечивать экономное использование воды и электроэнергии в любое время года, даже в летний период», - цитируют таджикские СМИ Рахмона.

По его словам, «из-за непредсказуемых факторов, особенно беспрецедентного изменения климата и его неблагоприятных последствий - засухи и нехватки воды, а также из-за роста цен на продовольственную продукцию становится все сложнее обеспечивать население продовольствием».