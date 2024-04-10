Турба Аллахшукюра Пашазаде вызвала ажиотаж в соцсетях

В соцсетях активно распространяется гигантская турба главы управления мусульман Кавказа, шей-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде во время праздничной молитвы по истечении священного для мусульман разговения – Ид аль-Фитр. Гигантская турба вызвала недоумение пользователей соцсетей, которые не нашли объяснения такому атрибуту во время молитвы.

Отметим, что турба или мохр (по-персидски) – атрибут шиитов во время молитвы, кусочек почвы или глины, часто глиняная таблетка, используемая для молитв при совершении земных поклонов.