Полиция задержала Джавадова и Сулейманова

Азербайджанские правоохранители задержали двух граждан за неэтичные высказывания в социальных сетях и публикации, оскорбляющие общество. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Как сообщили в пресс-службе МВД, задержаны Джасарат Джавадов (1998 г.р.) и Ровшан Сулейманов (1996 г.р.).

Джасарат Джавадов приговорен к административному аресту на 30 суток. Расследование в отношении Ровшана Сулейманова продолжается. Его действиям будет дана правовая оценка, заявили в ведомстве.