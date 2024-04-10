Зеленский пообещал разрушить Крымский мост

«Мы этого очень хотим», — сказал украинский лидер в интервью немецкой медиагруппе Axel Springer, добавив, что удары будут направлены не только на Крымский мост.

«Речь идет об объектах инфраструктуры, которые являются военной целью. Речь идет о мостах, об аэропортах, с которых взлетают самолеты», — уточнил президент Украины.

Украина дважды атаковала Крымский мост после начала войны: в октябре 2022-го и июле 2023 года. В первый раз взорвался грузовик, что привело к возгоранию железнодорожных цистерн с топливом проезжающего мимо поезда, обрушению двух автомобильных пролетов ветки из Краснодара в Керчь и гибели четырех человек.

Во второй раз два беспилотных катера ударили по мосту, из-за чего один автомобильный пролет разрушился, другой пролет сместился, два человека погибли.