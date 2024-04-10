Индия направляет в Армению военного атташе

Индия направляет военных атташе в 10 новых стран, впервые будет назначен представитель по военной линии в Армении, основной акцент делается на страны Африки. Об этом сообщило агентство PTI со ссылкой на источники.

По данным издания, реформа проводится в том числе за счет «оптимизации» количества представителей армии, ВМС и ВВС в странах с крупными диппредставительствами, таких как Россия, Франция и Великобритания. Теперь Дели направляет 15-16 военных атташе в другие страны - некоторые из них впервые примут военных представителей Индии, в некоторых будет обновлен или укреплен имеющийся аппарат. Акцент делается на государства, с которыми Индия развивает военно-техническое сотрудничество.

В частности, впервые военный атташе назначается в Армению, с которой Индия уже договорилась о поставках пусковых установок Pinaka, зенитно-ракетного комплекса малой дальности Akash и других вооружений.

«Военный атташе впервые специально назначается в Армению», - подчеркнул источник.

Основным регионом расширения присутствия является Африка, где, как отмечает агентство, Индия пытается распространить свое влияние на фоне успешного продвижения Китаем собственных стратегических интересов на континенте. Индия рассчитывает поставлять африканским странам легкие боевые самолеты Tejas, установки Pinaka, ЗРК, Akash и сверхзвуковые крылатые ракеты российско-индийского производства Brahmos.