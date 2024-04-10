Нетаньяху не знал о ликвидации сыновей Хании

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Министерства обороны Йоав Галант не были заранее проинформированы о намерении израильской армии и Службы общей безопасности (ШАБАК) устранить сыновей главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, сообщает Ynet.

Отмечается, что это была атака в режиме «реального времени», которая была осуществлена на основе точной разведывательной информации, поступившей незадолго до нападения.

10 апреля СМИ сообщили о гибели троих сыновей и нескольких внуков Хании в результате израильского удара по Газе. Позже Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель сыновей главы политбюро ХАМАС. «Ими оказались командир ячейки военного крыла ХАМАС Амир Хания, боевой оперативник террористической организации ХАМАС Мохаммад Хания и еще один оперативник ХАМАС Хазем Хания. ЦАХАЛ подтверждает, что трое боевиков являются сыновьями председателя политбюро ХАМАС Исмаила Хании», – говорилось в сообщении.