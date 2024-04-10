Россия и Турция считают, что Запад «дестабилизирует» ситуацию на Кавказе

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин и посол Турции в Москве Танжу Билгич раскритиковали попытки Запада «дестабилизировать» ситуацию на Южном Кавказе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи.

«Обсужден ряд актуальных вопросов, прежде всего, связанных с обстановкой на Южном Кавказе, - заявили в российском дипведомстве. - Акцентирована критическая оценка сторонами попыток коллективного Запада привнести в этот регион напряженность, дестабилизировать его в своих конъюнктурных интересах».

Стороны выразили обоюдную заинтересованность в «продолжении ритмичной работы в рамках консультативной региональной платформы «3+3» как ключевого фактора укрепления стабильности и безопасности на Южном Кавказе».