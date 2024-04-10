На месте перестрелки обнаружили оружие и боеприпасы. «Потерь среди принявших участие в КТО сотрудников подразделений ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии, а также пострадавших среди гражданского населения нет», — сообщили в НАК.

В Нальчике в рамках контртеррористической операции убиты два человека, которые были участниками «международной террористической организации» и планировали диверсии и теракты в Кабардино-Балкарии, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Утром 11 апреля режим КТО был объявлен в Нальчике и в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Сотрудники ФСБ в Нальчике Кабардино-Балкарской республики заблокировали на территории садового товарищества «Насып» вооруженных людей, «причастных к террористической деятельности», сообщили в НАК. В ответ на предложение сложить оружие и сдаться властям вооруженные люди открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

В части Нальчика и в Черекском муниципальном районе с 05:00 по местному времени был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Режим КТО вводится на основании закона «О противодействии терроризму» и представляет собой особый правовой режим, необходимый для минимизации последствия потенциальных терактов. Во время режима КТО власти получают полномочия эвакуировать граждан и автомобили с определенной территории, отключать средства связи, контролировать телефонные переговоры, а сотрудники силовых ведомств могут без санкции суда беспрепятственно проникать в жилые или нежилые помещения и на территорию любых объектов, если этого требуют меры по борьбе с терроризмом.