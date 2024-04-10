В Армении заговорили и о делимитации границы с Грузией

В Армении заявили о необходимости завершить процесс делимитации границы с Грузией.

По данным армянских СМИ, заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян заявил, что Ереван и Тбилиси проявляют понимание и готовность закончить этот длительный процесс, который длится более трех десятилетий.

При этом Костанян затруднился уточнить даты последних переговоров между странами по этому вопросу, предположив, что они могли пройти примерно три-четыре года назад.

В январе премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что после встречи с тогдашним премьером Грузии Ираклием Гарибашвили Армения и Грузия договорились предпринять меры, необходимые для завершения процесса делимитации границ.