Россиян призвали не ездить в Израиль
Министерство иностранных дел РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в ближневосточный регион, особенно в Израиль, Ливан и на палестинские территории. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
«Настоятельно рекомендуем российским гражданам воздержаться от поездок в регион, особенно в Израиль, Ливан и на палестинские территории, за исключением случаев крайней необходимости», - заявила Захарова.
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