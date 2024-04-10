Россиян призвали не ездить в Израиль

Министерство иностранных дел РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в ближневосточный регион, особенно в Израиль, Ливан и на палестинские территории. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Настоятельно рекомендуем российским гражданам воздержаться от поездок в регион, особенно в Израиль, Ливан и на палестинские территории, за исключением случаев крайней необходимости», - заявила Захарова.