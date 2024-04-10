Трамп отказал Зеленскому

Штаб кандидата в президенты утверждает, что у Трампа не было никаких официальных контактов с Зеленским, сообщило Reuters.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп отклонил приглашение президента Украины Владимира Зеленского приехать в Украину, которое тот сделал в интервью изданию Axel Springer 9 апреля.

«Не было никаких контактов со стороны Зеленского, и президент Трамп публично заявил, что для него было бы неуместно ехать в Украину сейчас, поскольку он не является главнокомандующим», — говорится в электронном письме кампании Трампа.

В то же время во время своей первой президентской кампании в 2016 году Трамп посетил Мексику и встретился с ее тогдашним президентом Энрике Пенья Ньето. Издание пишет, что кандидаты в президенты США часто ездят за границу, чтобы повысить свой внешнеполитический авторитет.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что призвал Дональда Трампа посетить Украину. В интервью Axel Springer Зеленский заявил, что хочет услышать предложения Трампа по прекращению войны между Украиной и Россией. При этом он отметил, что ему не интересна идея Трампа остановить войну, предусматривающая передачу России больших украинских территорий.