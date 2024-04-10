Верховная рада приняла закон о мобилизации

Теперь, пишет «РБК-Украина», закон должен подписать президент Владимир Зеленский, через месяц после этого он вступит в силу.

Закон о мобилизации, в частности, вводит вместо срочной службы базовую военную службу сроком на пять месяцев в мирное время и на три месяца в военное время. Украинцы младше 24 лет смогут выбирать год и период прохождения базовой службы.

Также закон предусматривает введение базовой общевойсковой подготовки, которая с 2025 года будет частью обучения в вузах — обязательной для лиц мужского пола и добровольной для женщин.

Для уклонистов и нарушителей правил воинского учета предусмотрен ряд ограничений, в том числе временный запрет на выезд из Украины, арест активов и ограничение права на вождение автомобиля (при ряде условий).

Законопроект о мобилизации вносили в Верховную раду дважды. Первый раз правительство направило его в парламент в декабре 2023 года, но после начавшегося в обществе обсуждения документ был отправлен на доработку. Новая версия законопроекта поступила в Верховную раду в начале января, в начале февраля парламент одобрил документ в первом чтении.