Индия открывает воздушный коридор с Арменией. Ереван не в курсе

У Министерства территориального управления и инфраструктур Армении нет данных о договоренности между Ереваном и Дели по запуску воздушного коридора, передает Sputnik Армения.

10 марта индийское агентство IADN утверждало, что Индия открывает воздушный коридор в Армению в целях «экспорта стратегической важности».

Армянское издание поинтересовалось в профильных ведомствах, о каком воздушном коридоре идет речь, какие работы ведутся, какое значение будет иметь это для Армении.

В Министерстве территориального управления и инфраструктур ответили, что у них нет такой информации.

В МИД заявили, что между Арменией и Индией достаточно «активная повестка взаимодействия». Сотрудничество развивается по разным направлениям, в том числе в сфере связи и коммуникации.