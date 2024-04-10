В Кыргызстане блокируют мультфильмы на русском

В Кыргызстане необходимо блокировать мультфильмы на русском и английском языках, чтобы сохранить кыргызский язык в стране. Об этом заявил на заседании парламента страны его спикер Нурланбек Шакиев.

"Все мультфильмы, которые дети смотрят через телефоны, на русском языке, нет мультфильмов на кыргызском языке. Надо будет, заблокируйте мультфильмы на русском, английском языках. Если сегодня не начнем работу по сохранению своего языка, то завтра исчезнет наш язык", - сказал он.

Он призвал депутатов говорить и называть имена на кыргызском языке, так как многие слова русифицировались и арабизировались.

"Даже когда имена детям даете, в основном арабские имена. У нас же много красивых кыргызских имен, этому стоит уделить должное внимание. Мало того, что язык может исчезнуть, так и имена кыргызские потеряем", - считает Шакиев.

Кыргызский язык является государственным языком в Кыргызстане, русский - имеет статус официального.