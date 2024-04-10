Зеленский в Литве

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Литву для участия в саммите Триморья и для переговоров с главами государств-партнеров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.

По словам украинского лидера, у него запланированы важные встречи и подписание нового двустороннего соглашения по безопасности.

"Главное сейчас - сделать все для укрепления нашей ПВО, обеспечения насущных потребностей Сил обороны Украины, а также консолидации международной поддержки, чтобы мы могли преодолеть российский террор", - заявил Зеленский.