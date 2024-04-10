Турки требуют радикальных реформ

Свыше 84% участников соцопроса в Турции считают, что после муниципальных выборов в стране правящая Партия справедливости и развития (ПСР) президента Реджепа Тайипа Эрдогана должна провести радикальную внутреннюю реформу. Данные соответствующего соцопроса публикует газета Hürriyet.

Опрос был проведен 2-5 апреля среди двух тыс. респондентов. На вопрос о том, нужно ли проводить радикальные изменения в руководстве ПСР, 84,1% опрошенных ответили утвердительно. 75% участников исследования считают также, что участие действующих министров в агитации за кандидатов от правящей партии привело к снижению поддержки со стороны электората. И только 6,9% убеждены, что министры привлекли голоса.

Относительно необходимости в свете итогов выборов провести существенные изменения в правительстве 75% опрошенных ответили утвердительно. Более 73% считают, что на прошедших выборах близкая к идеологии ПСР "Новая партия благоденствия" смогла отобрать часть голосов у партии власти. Это может говорить о некоторых упущениях ПСР в диалоге со своим происламски настроенным консервативным электоратом.

В части общих актуальных проблем Турции 60% респондентов назвали состояние экономики. На втором месте проблемы сирийских беженцев и нелегальной миграции - 6,1%. Миграционная тема активно поднималась некоторыми партиями на прошедших выборах, но эти политические силы не смогли получить существенной поддержки.

По предварительным итогам прошедших 31 марта муниципальных выборов оппозиционная Народно-республиканская партия получила 37,76% голосов избирателей, а ПСР набрала 35,48%, потерпев первое поражение за время нахождения у власти (с 2002 года). Оппозиция также удержала крупные города, в том числе Стамбул, Анкару, Измир, Анталью, после победы на муниципальных выборах в 2019 году.