Израиль начал операцию в центре Газы

62-я дивизия Армии обороны Израиля начала "высокоточную" операцию против радикалов и их объектов в центральной части сектора Газа, перед вводом войск в центр палестинского анклава истребители нанесли удары по военным целям. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ночью 162-я дивизия начала высокоточную, основанную на разведданных операцию по уничтожению террористов и террористической инфраструктуры в центре сектора Газа. Перед вводом войск в этот район авиация и истребители ВВС Израиля нанесли удары по террористической инфраструктуре над и под землей в центральной части сектора Газа", - говорится в заявлении пресс-службы.